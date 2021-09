Mcphy energy : Choisi pour équiper une centrale électrique en Guyane

(CercleFinance.com) - McPhy annonce avoir été sélectionné pour équiper la Centrale Électrique de l'Ouest Guyanais, le plus grand projet au monde de centrale électrique combinant l'énergie photovoltaïque et un stockage massif de 128 MWh, principalement sous forme d'hydrogène.



'Ce projet a pour objectif de produire une énergie stable et continue, de jour comme de nuit, au même titre qu'une centrale thermique mais sans émettre de pollution', explique le spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro-carbone.



La centrale CEOG produira de l'hydrogène qui sera stocké sous pression dans des réservoirs, puis recombiné avec l'oxygène de l'air pour produire en permanence de l'électricité non polluante et assurer l'approvisionnement en électricité de 10.000 foyers en Guyane.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel