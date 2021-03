Mcphy energy : Berenberg initie une couverture à 'achat'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg initie une couverture de McPhy avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 35 euros, réitérant 'l'énorme potentiel de l'industrie de l'hydrogène' et pensant que 'la faiblesse récente offre un point d'entrée attrayant'.



Dans sa note sur l'équipementier français de production et de distribution d'hydrogène, le broker allemand prévient que la poursuite de la croissance récente des prises et du carnet de commandes en 2021 sera essentielle.



'Cependant, la forte offre technologique, le bilan entièrement financé, les partenariats stratégiques et l'exposition à des projets potentiellement transformationnels sous-tendent notre vision positive', affirme-t-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.