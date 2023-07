Mcphy energy : Accord stratégique avec Vulcain Engineering

(CercleFinance.com) - McPhy Energy, spécialiste des électrolyseurs et stations de recharge d'hydrogène bas-carbone, annonce avoir signé un accord stratégique avec Vulcain Engineering pour l'installation et la mise en service des électrolyseurs et des stations de recharge.



Acteur de référence dans le secteur du conseil et de l'ingénierie, Vulcain Engineering est aujourd'hui présent dans 14 pays et compte plus de 2.800 collaborateurs. Il apportera ainsi son expertise à McPhy dans les phases clés d'exécution des projets.



McPhy entend ainsi raccourcir le temps d'installation et de mise en service de ses équipements. L'accord prévoit la participation à des appels d'offres en commun tout en laissant la possibilité à chaque partenaire de développer des collaborations avec des tiers.



