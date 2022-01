Mcphy energy : A signé un contrat avec Eiffage Énergie Systèmes

(CercleFinance.com) - McPhy annonce avoir signé un contrat avec Eiffage Énergie Systèmes pour équiper un site de production et de distribution d'hydrogène situé à Danjoutin, au sud de Belfort, exploité par Hynamics (filiale hydrogène du groupe EDF).



Equipé d'un électrolyseur et d'une station, le site aura vocation dans un 1er temps à permettre l'avitaillement en hydrogène bas-carbone d'une flotte de 7 bus opérée par la RTTB (Régie des Transports du Territoire de Belfort) pour le compte du SMTC (Syndicat Mixte des Transports en Commun) sur le réseau de transport urbain Optymo.



La mise en service est attendue au printemps 2023.



