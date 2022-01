Mcphy energy : Après une belle année 2020, le spécialiste de l'hydrogène McPhy a calé en 2021

(BFM Bourse) - À contre-courant d'un marché parisien qui rebondit vivement ce mercredi, McPhy est délaissé par les investisseurs après la publication de son chiffre d'affaires annuel assez nettement en-deçà des attentes.

Chouchou des investisseurs en 2020, le fabricant d'équipements de production et de distribution d’hydrogène connaît des lendemains qui déchantent. S'il évoque une "forte dynamique commerciale au second semestre avec un net rebond des prises de commandes fermes et une progression de plus de 30% du carnet de commandes (backlog)", McPhy a vu son activité caler en 2021. Après un bond de 20% enregistré en 2020, les revenus du groupe se sont en effet établis à 13,1 millions d'euros en 2021, en repli de 4,4% sur un an.

Un chiffre "inférieur à nos attentes" regrette Jean-François Granjon, analyste chez Oddo BHF, qui tablait, comme le consensus, sur 15 millions. Moins sévère, Nicolas Royot de Portzamparc juge que les revenus ressortent "stables par rapport à l'an dernier, comme prévu". "Le groupe poursuit sa structuration (hausse des capacités, recrutements) mais doit encore muscler son carnet de commandes. Les contrats majeurs annoncés dernièrement restent en outre à concrétiser donc les pertes vont se creuser plus qu'attendu" à court terme, ajoute néanmoins ce dernier.

Cette perspective et le léger tassement de l'activité constaté en 2021 provoquent un vif délestage sur le titre McPhy, qui dévisse de 10% à 15,66 euros, soit un creux depuis le 8 octobre dernier.

Dans le détail, le chiffre d'affaires du groupe est composé à 55% par la fourniture d’électrolyseurs (39% pour les électrolyseurs de grande capacité McLyzer et 16% pour la gamme Piel) et à 45% par les stations hydrogène McFilling.

Centre électrique en Guyane

Après un premier semestre décevant, McPhy indique avoir "connu un net rebond au cours du second semestre, avec la signature de plusieurs commandes fermes". Parmi celles-ci, le groupe cite notamment le projet R-Hynoca, qui vise à implanter la première station hydrogène à Strasbourg (dotée d’une capacité de distribution de 700 kg par jour) ou le projet de la Centrale Électrique de l’Ouest Guyanais ("CEOG"), "le plus grand projet au monde de centrale électrique combinant l’énergie photovoltaïque et un stockage massif de 128 MWh".

En complément, McPhy rappelle qu'il a été retenu fin décembre comme fournisseur privilégié pour équiper, à Sines au Portugal, le projet GreenH2Atlantic d’une plateforme d'électrolyse de 100 MW, dans le cadre de l’appel d’offre européen Horizon 2020 – Green Deal. McPhy a par ailleurs signé un accord de coopération (ou MoU pour "Memorandum of Understanding") avec Enel Green Power (branche dédiée aux énergies vertes du principal producteur d'énergie électrique italien) pour la fourniture d'un électrolyseur alcalin pressurisé de 4 MW, qui serait connecté à un parc d'énergie renouvelable à Carlentini, en Sicile, ainsi qu'un partenariat stratégique avec Hype pour la fourniture d’un électrolyseur alcalin de 2 à 4 MW et une station d'une capacité de 800 kg / jour.

En raison de "ces projets structurants nécessaires au passage à l’échelle industrielle en cours de déploiement", McPhy prévient que sa perte d'exploitation devrait s'accroître en 2021 pour atteindre environ -25 millions d'euros, chiffre qui intègre l’impact financier de la fuite d’hydroxyde de potassium sur un équipement installé à Grenzach-Wyhlen en Allemagne, pour un montant total proche de 5 millions d'euros. Au 31 décembre, le groupe dispose par ailleurs d'une trésorerie de 177 millions d'euros. "Cette position financière solide (bien qu'en repli par rapport aux 198 millions à fin décembre 2020) et le soutien d’investisseurs et partenaires technologiques de premier plan permettent à McPhy de poursuivre sa feuille de route commerciale, sa structuration et son industrialisation" indique le groupe dans son communiqué.

Son directeur général Jean-Baptiste Lucas souligne que, "fort d’une gouvernance nouvelle (il a été nommé à la tête du groupe en octobre en remplacement de Laurent Carme, qui avait quitté ses fonctions en juin, NDLR), le groupe concentre ses efforts sur l’élaboration de son dispositif industriel pour passer à l’échelle et adresser les besoins croissants de ses marchés, tant en nombre qu’en taille de projets". Seul objectif avancé pour 2022: celui de recruter plus de 60 nouveaux collaborateurs, après "près de 50 embauches" en 2021.

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse