Mcphy energy : L'accumulation des déceptions ramène le cours de McPhy au plus bas depuis plus d'un an

(BFM Bourse) - En baisse de plus de 60% par rapport au sommet boursier de début 2021, le titre du spécialiste rhônalpin des équipements de production et distribution d’hydrogène subit mercredi un nouveau repli à l'annonce d'un recul de son chiffre d'affaires au premier semestre.

Qu'est devenue la "très bonne dynamique commerciale" évoquée par McPhy Energy au terme de 2020, exercice où le groupe avait enregistré 75% de nouvelles commandes de plus qu'en 2019 ? Tandis que son cours de Bourse avait déjà fortement chuté (-15%) le 16 juin en annonçant que le chiffre d'affaires ne connaîtrait cette année qu'une croissance "limitée", le groupe voit sa valorisation fondre encore de 8,49% mercredi matin à 15,30 euros l'action (soit une capi totale de 426 millions d'euros) après un point semestriel peu réconfortant.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

C'est bel et bien en recul que s'est établi le chiffre d'affaires du groupe au premier semestre, à 5,2 millions d'euros, contre 5,4 millions au premier semestre 2020. "Bien que la dynamique du marché de l’hydrogène décarboné soit toujours très favorable, les ventes du semestre ont été impactées par des délais dans la prise de décision de certains donneurs d’ordre", explique McPhy Energy dans son communiqué.

Or, dans la mesure où il estime ses perspectives "toujours très bien orientées à moyen terme", le groupe a poursuivi ses efforts d’investissement "pour disposer des ressources nécessaires pour répondre à la massification des projets, accroître son avance technologique et renforcer les savoir-faire clés dans son secteur". Concrètement, l'effectif s'est accru de 24 personnes au cours des six premiers mois, amenant le nombre total de salariés à 134. Amenant les charges de personnel à 5,7 millions d'euros sur la période, plus 4,4 millions d'euros d'autres dépenses pour accompagner la croissance attendue à terme.

Ajouté à cela une augmentation des dotations aux provisions (notamment pour couvrir les potentiels impacts de l’incident ayant eu lieu sur le site d’EnergieDienst à Grenzach-Wyhlen dans l’attente du rapport d’expertise, et les coûts du démantèlement de deux projets de démonstration arrivés à terme), la perte opérationnelle a plus que doublé à -8,4 millions d'euros, tandis que la perte nette s'alourdit de 48% à -9,3 millions.

Sur le semestre, le groupe a consommé 13 millions d'euros de trésorerie (y compris un abondement de 2,5 millions d'euros au contrat de liquidité sur l’action McPhy, des investissements pour 2 millions d'euros et le remboursement des Prêts Garantis par l’Etat pour 4 millions). Grâce à l'augmentation de capital de 180 millions d'euros (au prix unitaire de 23,50 euros) menée en octobre 2020, la société dispose cependant de ce côté d'une marge considérable, avec 185 millions d'euros en caisse au 30 juin.

En termes de perspectives, le groupe originaire de La Motte-Fanjas, dans le Vercors, reconnaît un ralentissement des prises de commandes fermes au cours du semestre, "du fait en partie du contexte sanitaire mondial et des restrictions y afférentes et de l’attentisme de certains acteurs dépendant de mécanismes de financements publics". Le chiffre d'affaires du second semestre devrait être "proche" de celui constaté au second semestre 2020. Pendant ce temps, McPhy entend poursuivre la montée en puissance de ses capacités technologiques et industrielles et de se doter de l’organisation adéquate pour répondre efficacement aux exigences de la filière.

"Le groupe entend poursuivre le déploiement de son modèle économique fondé sur l’amélioration continue de sa technologie dans l’hydrogène vert, qui ne peut se concevoir que sur des cycles longs. Fort de la mobilisation de ses équipes et du soutien de ses partenaires industriels, McPhy est plus que jamais confiant dans ses perspectives de croissance à moyen et long-terme", conclut le communiqué du groupe.

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse