Mcphy energy : Retenu pour le projet d'électrolyseur GreenH2Atlantic de Sines, McPhy rebondit en Bourse

(BFM Bourse) - La technologie de McPhy a été retenue pour équiper des modules de production d'hydrogène sur le projet GreenH2Atlantic, l’un des trois projets sélectionnés dans le cadre de l’appel d’offre européen Horizon 2020 – Green Deal.

En recul de 20% sur les deux derniers mois (et de plus de 50% par rapport à son pic historique de plus de 40 euros touché en janvier), le cours de McPhy Energy s'apprécie de 6,85% mercredi matin à 21,06 euros tandis que le fabriquant d'équipements de production et de distribution d’hydrogène a été sélectionne comme fournisseur privilégié du projet GreenH2Atlantic. Implanté au Portugal à Sines, dans la future "vallée de l'hydrogène", il s'agit d'un projet de production d’hydrogène renouvelable sans précédent soutenu par l'Union européenne, visant à démontrer la viabilité de la production d’hydrogène "vert", c'est-à-dire produit à partir de ressources renouvelables.

Développé par un consortium composé déjà de 13 entités, regroupant des entreprises (EDP, Galp, Engie, Bondalti, Martifer, Vestas, McPhy et Efacec) et des partenaires universitaires et issus du secteur de la recherche, notamment le CEA (Commissariat à l'Energie Atomique), GreenH2Atlantic était l’un des trois projets sélectionnés dans le cadre de l’appel d’offre Horizon 2020 – Green Deal et bénéfice à ce titre d'une subvention européenne de 30 millions d’euros pour la construction de la plateforme de production d’hydrogène. La construction devrait débuter en 2023 à Sintes, principal site portuaire du Portugal, pour un démarrage prévue en 2025 si tout va bien.

Pour un montant non précisé, McPhy apportera sa brique technologie (procédé d’électrolyse "Augmented McLyzer"), qui permettra de convertir l’électricité par électrolyse en plus de 41 tonnes d’hydrogène par an. Le groupe français fournira des modules évolutifs et à cycle rapide de 8 MW, sur les 100 MW du projet au total.

"L’hydrogène vert est appelé à devenir l’un des piliers de la croissance économique, car celui-ci constitue un vecteur énergétique décisif dans le processus de décarbonation des principaux secteurs de l’économie", fait valoir McPhy Energy. "Ce projet permettra la reconversion industrielle d’une ancienne centrale thermoélectrique en un pôle innovant de production d’hydrogène renouvelable, en ligne avec les stratégies européennes de décarbonation et de transition énergétique".

Guillaume Bayre - ©2021 BFM Bourse