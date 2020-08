Mcphy energy : Après trois mois de hausse, août débute encore sous de bons auspices pour McPhy

(BFM Bourse) - Après avoir bouclé juillet sur un troisième gain mensuel en Bourse, le spécialiste des équipements de production et de distribution d'hydrogène entame le mois d'août sur une note tout aussi dynamique, grâce à l'annonce d'un nouveau contrat supplémentaire.

Où s'arrêtera McPhy Energie ? La société drômoise, introduite en Bourse en 2014, a suivi pendant des années une trajectoire n'ayant rien de remarquable, marquée par une lente dévalorisation (hormis un sursaut en 2017), mais l'accélération mondiale de la filière de l'hydrogène qui se traduit par une accumulation historique de commandes a enfin permis le décollage du titre à des niveaux records.

L'ascension a débuté en mai alors que les analystes ont commencé à se pencher sur le dossier avec un gain déjà considérable, proche de 33% sur ce mois, suivi d'une flambée de 132% en juin et d'une nouvelle forte hausse de 43% en juillet.

Face à un CAC 40 qui avance à petits pas en cette première séance du mois d'août, McPhy se distingue encore lundi avec un gain de 7,29% à 20,90 euros vers 11h30, consécutivement à l'annonce d'un nouveau contrat.

Si le nom du donneur d'ordre et la localisation du projets sont tenus confidentiels à ce stade, les investisseurs retiennent le montant "de près de 4 millions d'euros" (loin d'être négligeable à l'échelle actuelle du groupe, dont les facturations ont atteint 11,4 millions d'euros en 2019).

La capitalisation actuelle approche 360 millions d'euros, soit plus de trente fois le montant des revenus annuels, certes en forte croissance (+43% par rapport à 2018).

Dans un communiqué diffusé avant Bourse, le groupe de La Motte-Fanjas -une tout petite commune du Vercors située à la frontière de la Drôme et de l'Isère- a annoncé avoir été sélectionné pour fournir une chaîne complète de production et distribution d’hydrogène destinée à alimenter des applications industrielles mais aussi de mobilité. Pour le volet mobilité, la solution comprend deux stations hydrogène, dont l'une capable de recharger tous les types de véhicules actuels grâce à deux pressions de distribution (350 et 700 bars).

Ce nouveau contrat, d’un montant porte à 35 stations le nombre de références signées par McPhy (installées, en cours d’installation ou de développement) et "confirme le bond de l’hydrogène zéro-carbone en France", se félicité l'entreprise dirigée depuis l'an dernier par Laurent Carme, ex-Alstom Renewables et GE Renewable Energy.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

