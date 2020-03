MAUREL ET PROM : Possibilité d'une courte réaction de contestation

(BFM Bourse) - Nos analystes ont repéré une excellente configuration graphique sur l'action MAUREL ET PROM, que les investisseurs les plus actifs pourront travailler, sur les niveaux de cours actuels.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après trois gaps baissiers, de nature différentes mas au message baissier convergent, des volumes puissants sur les phases d'accélération baissière, voir d'abdication (16/03), la puissance du biais baissier sur MAUREL & PROM n'est plus à démontrer. De façon contrariante néanmoins, il est intéressant de se projeter à l'échelle d'une poignée de séance, avec les bonnes dispositions techniques entrevues depuis le 18 mars (interruption de la baisse, rééquilibrage des forces et dépassement de la moyenne mobile la plus courte), pour anticiper la formation d'un cour rebond technique, venant contester momentanément le courant vendeur majoritaire.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action MAUREL ET PROM à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre MAUREL ET PROM au cours de 1.492 € avec un objectif à 1.821 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 1.371 €.

Le conseil MAUREL ET PROM Positif 1.492 € Objectif : 1.821 € Potentiel : +22.05 % Stop : 1.371 € Résistance(s) : 1.822 / 2.420 Support(s) : 1.330 / 1.000

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

