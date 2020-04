MAUREL ET PROM : Accélération de la volatilité, épaississement des volumes

(BFM Bourse) - Sur la base d’une argumentation graphique, les analystes de BFM Bourse ont sélectionné MAUREL ET PROM pour les investisseurs actifs.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Depuis le 02 avril, le titre du producteur d'hydrocarbures a reconquis, dans des volumes épais, sa moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), qui s'est vivement infléchie à la hausse par la suite. Cette courbe de tendance de court terme constitue désormais un niveau de support graphique intéressant. Alors que le biais de fond, lui, reste pleinement et incontestablement baissier, un potentiel haussier de réaction, dans une accélération de volatilité, est valide. Plus les cours se rapprocheront des 2 euros, plus l'effet d'attraction de l'ample gap baissier du 09 mars se fera sentir. Sa borne haute vaut 2,095 euros.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnés, notre avis est haussier sur l'action MAUREL ET PROM à court terme.

Les investisseurs actifs prendront position à l'achat sur le titre MAUREL ET PROM au cours de 1.71 € avec un objectif à 2.094 € en ligne de mire. Ils protégeront leur capital en plaçant un stop à 1.609 €.

Le conseil MAUREL ET PROM Positif 1.710 € Objectif : 2.094 € Potentiel : +22.46 % Stop : 1.609 € Résistance(s) : 2.375 / 2.720 / 3.000 Support(s) : 1.524 / 1.456 / 1.330

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime