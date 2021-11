Maurel et prom : Signe un accord avec la République Gabonaise

(CercleFinance.com) - Maurel & Prom et la République Gabonaise ont conclu un accord global.



Dans le cadre de cet accord, les parties ont approuvé la libération immédiate au profit de la République Gabonaise des 43 M$ placés sur un compte-séquestre au titre du portage des coûts antérieurs à 2018 sur le permis d'Ezanga, ainsi que le paiement d'un montant complémentaire de 57 M$ à la République Gabonaise.



En contrepartie, cet accord permet la signature d'un avenant au Contrat d'Exploration et de Partage de Production (' CEPP ') du permis d'Ezanga (80% M&P, opérateur), la signature de nouveaux CEPP pour les zones de Kari et Nyanga-Mayombé (100% M&P, opérateur) et la mise en place d'un mécanisme de récupération dans le temps par M&P de certaines créances (lesquelles s'élèvent à 98 M$ au 30 septembre 2021).



