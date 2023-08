Maurel et prom : Oddo BHF confirme son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF confirme sa note neutre sur le titre Maurel & Prom (M&P) avec un objectif de cours inchangé de 3,5 euros.



Hier soir, M&P a annoncé la signature d'un contrat d'achats d'actions pour l'acquisition d'Assala auprès de Carlyle International Energy Partners.



'Les actifs d'Assala sont situés au Gabon, zone que connait très bien M&P, cette combinaison devrait permettre d'importantes optimisations opérationnelles et financières', estime Oddo BHF.



La finalisation de la transaction est prévue entre le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.



La contrepartie de la Transaction versée au vendeur par M&P à la finalisation s'élève à 730 M$, sous réserve des ajustements de clôture habituels.



Oddo BHF indique que cette opération recèle 'peu de risque d'un point de vue opérationnel', M&P connaissant très bien la zone.



