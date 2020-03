Maurel et prom : Nouveau profil de remboursement de sa dette

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Maurel & Prom annonce la signature de deux avenants visant à rééchelonner les remboursements de ses deux facilités d'emprunt, à savoir l'emprunt à terme de 600 M$ auprès d'un syndicat de banques et l'emprunt de 200 M$ auprès de l'actionnaire majoritaire de M&P, PT Pertamina International Eksplorasi Dan Produksi ( PIEP).



' Selon les dispositions des Avenants, les échéances des deux prêts ont été réduites en 2020 et 2021, permettant à M&P de maintenir une liquidité suffisante et de mieux adapter les remboursements de dette à la génération de cash-flow et au profil d'investissements ' indique le groupe.



' L'avenant au Prêt d'Actionnaire témoigne également du soutien continu qu'apporte PIEP à M&P, dans la mesure où une partie importante de son remboursement a maintenant été reportée à 2024, au-delà de l'échéance finale du Prêt à Terme ' rajoute le groupe.



