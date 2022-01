Maurel et prom : Nouveau directeur technique

(CercleFinance.com) - Maurel & Prom annonce la nomination de Jean-Philippe Hagry comme directeur technique (COO) suite au départ à la retraite de Philippe Corlay. Il a pris ses fonctions au 1er janvier 2022 et a également rejoint le comité de direction de M&P.



Jean-Philippe Hagry a rejoint la société pétrolière en septembre dernier, après une carrière démarrée en 1988 chez Total, le plus récemment comme vice-président Libra/Meru et des actifs non opérés de Total Brésil, puis vice-président délégué pour l'Irak.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel