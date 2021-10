Maurel et prom : L'activité profite du contexte de prix

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Maurel & Prom a annoncé jeudi avoir accru de 42% son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année sous l'effet de la forte augmentation des prix pétroliers.



Au total, les ventes du groupe se montaient à 301 millions de dollars à la fin septembre, contre 212 millions de dollars sur la même période de l'an dernier.



Dans le même temps, sa production pétrolière en part a diminué de 5%, passant à 25.032 barils par jour contre 26.458 un an plus tôt, précise Maurel & Prom dans un communiqué.



Mais ce repli a été plus que compensé par l'envolée du prix de vente moyen de ses huiles, qui a bondi de 76% pour se monter à 66,7 dollars le baril contre 37,8 dollars il y a un an.



Olivier de Langavant, le directeur général de la société d'exploration, souligne que la réduction des coûts entreprise en 2020 permet au groupe de profiter pleinement du contexte de prix favorable.



M&P dit vouloir utiliser ce climat porteur pour procéder au refinancement de la dette du groupe et évoque un retour de la rémunération des actionnaires.



En Bourse, après ces annonces, le titre Maurel & Prom perdait plus de 7%, faisant ressortir une capitalisation boursière de 540 millions d'euros. L'action affiche encore une progression de plus de 59% depuis le début de l'année.



