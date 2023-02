Maurel et prom : Fin d'une campagne d'exploration en Colombie

(CercleFinance.com) - Maurel & Prom annonce la fin de la campagne d'exploration débutée en novembre 2022 sur le permis de COR-15 en Colombie, le puits Oveja-1, foré en séquence avec le puits Zorro-1, ayant atteint sa profondeur finale de 884 mètres en neuf jours.



Oveja-1 a retrouvé le réservoir du Socha inférieur à la profondeur de 670 mètres, avec des indices d'huile comparables à ceux de Zorro-1. Les mesures effectuées n'ont pas permis de conclure à la présence d'hydrocarbures productibles, et l'abandon du puits est terminé.



Le coût total de cette campagne de deux puits d'exploration est de 14 millions de dollars, dont huit millions financés par M&P. Des études complémentaires et une analyse complète des résultats seront effectuées avant de décider de l'avenir de la licence.



