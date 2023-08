Maurel et prom : Fait un point sur la situation au Gabon

(CercleFinance.com) - Le Groupe fait un point ce soir sur la situation actuelle au Gabon. Il indique que cette situation n'affecte pas la sécurité des employés de sa filiale gabonaise.



' Les activités sur site se déroulent quant à elles normalement, sans impact sur la production ' indique la direction.



Par ailleurs, le groupe précise que le processus d'acquisition d'Assala Energy, dont la signature du contrat d'achat d'actions est intervenue le 15 août 2023, se poursuit. ' La Transaction reste toujours soumise à diverses approbations, notamment celles de la République du Gabon et de la CEMAC (Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale) en matière de contrôle des fusions ' précise le groupe.



Pour information, les activités et la production d'Assala Energy ne sont pas non plus affectées par les récents événements.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel