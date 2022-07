Maurel et prom : Croissance de 89% du CA semestriel

(CercleFinance.com) - Maurel & Prom affiche un chiffre d'affaires pour le premier semestre 2022 de 355 millions de dollars, en croissance de 89% en comparaison annuelle, pour une production valorisée à 352 millions, en augmentation de 63%.



La production du groupe en part M&P s'est élevé à 25.126 bep/j sur le semestre et le prix de vente moyen de l'huile s'est établi à 105 dollars le baril pour la période, en augmentation de 67% par rapport au premier semestre 2021.



Par ailleurs, la société pétrolière affiche un endettement brut de 445 millions de dollars à fin juin (363 millions de prêt à terme et 82 millions de prêt d'actionnaire), soit une dette nette de 195 millions de dollars, en réduction de 148 millions sur six mois.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel