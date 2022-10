Maurel et prom : +68% de ventes consolidées sur 9 mois

(CercleFinance.com) - Maurel & Prom annonce une production de 25 359 barils équivalent pétrole par jour au cours des neuf premiers mois de l'année, soit en hausse de 1% par rapport à la même période un an plus tôt.



Avec une hausse moyenne des prix de 58% pour le pétrole et de 5% pour le gaz en l'espace de douze mois, les ventes consolidées de Maurel & Prom sur 9 mois s'établissent à 506 M$, en hausse de 68%.



