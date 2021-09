Mauna kea tech : Armistice Capital franchit les 10% de capital

(CercleFinance.com) - Armistice Capital a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 23 septembre 2021, les seuils de 5% et 10% du capital et des droits de vote de Mauna Kea Technologies et détenir 13,34% du capital et 12,93% des droits de vote de cette société, pour le compte du fonds Armistice Capital Master Fund Ltd. dont elle assure la gestion.



Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital de la société Mauna Kea Technologies par le déclarant.



Armistice Capital en a profité pour assurer qu'elle n'agissait pas de concert avec un tiers et n'avait 'pas l'intention de prendre le contrôle de la société Mauna Kea Technologies'.



