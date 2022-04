Mauna kea tech : Le mini-microscope de Mauna Kea va servir dans de nouvelles procédures médicales aux Etats-Unis

(BFM Bourse) - L'inventeur du plus petit microscope au monde, Cellvizio (utilisable pour examiner les tissus des patients au cours même des procédures diagnostiques ou chirurgicales), a décroché une 20e autorisation de la FDA américaine pour son matériel, en l'occurrence dans les procédures guidées par image moléculaire.

Ayant repris sa tendance baissière depuis un mois (-27% sur les trente derniers jours), l'action Mauna Kea Technologies profite mercredi d'un nouveau rebond, la société à l'origine du microscope implantable Cellvizio ayant obtenu l'aval de l'autorité de santé américaine pour l'utilisation de sa plate-forme lors de procédures chirurgicales guidées par imagerie moléculaire (ou MIP). Au bout d'une heure de cotations le titre grimpe de 17,74% à 0,637 euro, soit plus de 70% au-dessus du dernier plancher historique touché début mars.

La Food and Drug Administration américaine a délivré son feu vert pour l'utilisation de la plateforme Cellvizio (100 Series) avec un marqueur moléculaire, ce qui permet de visualiser in vivo, c'est-à-dire dans les tissus du patient, en temps réel pendant des procédures aussi bien endoscopiques, laparoscopiques que par aiguille.

Plus précisément cette autorisation de la FDA concerne une nouvelle indication clinique pour l'utilisation de Cellvizio dans l'imagerie de fluorescence des tissus ciblés par un marqueur moléculaire, la pafolacianine (commercialisé sous la marque Cytalux et fabriqué par On Target Laboratories). De plus, l'autorisation comprend une nouvelle indication clinique pour l'utilisation de Cellvizio pour l'imagerie de fluorescence et la visualisation de l'ICG (ou vert d'indocyanine), par voie intraveineuse ou interstitielle.

Visualiser en temps réel les cellules cancéreuses

Le nouveau domaine de procédures médicales auquel cette nouvelle autorisation permet d’accéder, les procédures guidées par l'image moléculaire- donne au Cellvizio la capacité clinique unique de visualiser les tissus auxquels les agents moléculaires se lient, ce qui permet la visualisation en temps réel du cancer au niveau cellulaire pendant les interventions mini-invasives. L'utilisation du MIP pendant la biopsie bronchoscopique du poumon pourrait améliorer la précision des biopsies tout en réduisant le nombre de procédures, ainsi que le temps et les complications associés à l'obtention d'un diagnostic, indique Mauna Kea.

"Bien que les outils pour diagnostiquer et traiter le cancer du poumon aient évolué au cours des dernières décennies, le besoin d’améliorer la rapidité de prise en charge des patients après la découverte d'un nodule pulmonaire reste très important afin que les cancers soient traités à un stade plus précoce", a expliqué Nicolas Bouvier, directeur général par intérim de Mauna Kea Technologies. "Cette autorisation représente une avancée majeure dans la collaboration entre On Target et Mauna Kea pour répondre à des besoins importants non satisfaits en matière de pneumologie interventionnelle et de cancer du poumon. De plus, elle ouvre la porte à une profonde transformation de la médecine de précision, particulièrement en pneumologie interventionnelle et potentiellement dans d’autres indications".

Cette autorisation marque également un jalon notable puisqu'il s'agit du vingtième "510(k)" (selon la nomenclature américaine relative aux dispositifs médicaux) décrochée aux Etats-Unis pour la plateforme Cellvizio, reflétant "le travail continu de Mauna Kea avec la FDA américaine pour développer une gamme unique d'indications pour le Cellvizio: l'imagerie de la microstructure interne des tissus, y compris, mais sans s'y limiter, l'identification des cellules, des vaisseaux et de leur organisation ou architecture ; l'imagerie du flux sanguin dans les zones vasculaires, y compris la microvascularisation et les capillaires ; et pour le modèle infrarouge de Cellvizio, l'angiographie par fluorescence et la visualisation du système lymphatique, comprenant également les vaisseaux lymphatiques et les ganglions lymphatiques avec ICG et l'imagerie par fluorescence des tissus qui ont absorbé la molécule Cytalux", détaille l'entreprise.

