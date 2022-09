Mastrad : Avec le fait maison qui fait moins recette, le pro des ustensiles de cuisine Mastrad en grande difficulté

(BFM Bourse) - Confrontée à des problèmes d'approvisionnement et à une chute de la fréquentation dans les magasins, la société spécialisée dans les ustensiles de cuisine voit son activité chuter sur l'exercice 2021-2022. Mastrad ne cache pas les difficultés à venir sur son marché classique et compte sur sa gamme de produits connectés pour se relancer.

Mastrad, qui avait profité de l'engouement des consommateurs pour le "fait maison" sur l'exercice 2020-2021, accuse désormais le coup. La société spécialisée dans les accessoires de cuisine avait déjà averti en marge de la publication de ses comptes 2020-2021 qu'elle prenait le risque inflationniste très au sérieux.

Mais d'autres facteurs sont venus troubler la marche des affaires de Mastrad sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022 clos fin juin dernier. La crise ukrainienne combinée à la forte baisse de fréquentation dans les magasins, et aux tensions logistiques persistantes, ont fortement pesé sur l'activité annuelle du groupe. Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'établit ainsi à 6,95 millions d'euros contre 9,32 millions d'euros au 30 juin 2021, en baisse de 25,4% largement imputable au conflit Ukrainien et ses diverses conséquences, indique la société.

Une chute de la fréquentation dans les magasins en France

Dans l'Hexagone, l'activité de Mastrad - qui représente 40,6% du chiffre d'affaires global de la société - a plongé de 25% pour ressortir à 2,82 millions d'euros à l'issue de l'exercice 2021-2022. La société indique que ce recul est imputable à la chute de la fréquentation des magasins, visible depuis le début des hostilités en Ukraine. Cette baisse de l'activité concerne également le commerce en ligne "de façon surprenante" pour Mastrad. "Cette situation s'est ajoutée à la pénurie de composants et à la rareté et coûts des transports générant de fortes difficultés à livrer nos clients", ajoute la société.

La seule catégorie qui progresse, avec la reprise du tourisme, reste l'hôtellerie et la restauration qui affiche une progression de plus de 25% par rapport à l'année précédente. Outre le retour des vacanciers, Mastrad a bénéficié de la reprise des ventes des sondes connectées à destination des professionnels.

Du côté du chiffre d'affaires à l'international, hors activité aux Etats-Unis, celui-ci affiche une baisse contenue de 7,7% pour s'établir à 1,32 million d'euros. Le dynamisme de l'activité en Espagne, en Grèce ou en Irlande, a permis de compenser le recul des ventes de certains pays proches géographiquement de la zone de conflit russo-ukrainienne.

Le chiffre d'affaires aux Etats-Unis (40,4% des ventes totales) accuse également une baisse importante de son chiffre d'affaires, de 31% pour ressortir à 2,81 millions d'euros. Cette fois-ci, ce ne sont pas les conséquences du conflit en Ukraine qui ont pénalisé la marche des affaires de Mastrad outre-Atlantique. La société explique que beaucoup de grands comptes américains n'ont pas été en mesure d'anticiper les déséquilibres dans les chaines d'approvisionnements et sont donc restés en rupture de produits.

Une situation difficile sur le marché culinaire classique

Concernant ses perspectives, Mastrad confesse que la situation "va rester difficile" sur son marché culinaire classique "avec une flambée des prix de revient et des consommateurs frileux" que ce soit en France mais aussi à l'international. La société explique avoir pris les devants en sabrant "drastiquement" ses coûts d'exploitation. Elle indique également étudier actuellement "différentes opportunités" pour traverser ces difficultés et prévoit de communiquer à ce sujet le mois prochain.

Début juillet dernier, Mastrad explique avoir mené deux opérations de financement pour remuscler une trésorerie tendue après un second semestre très morose lié à la crise ukrainienne, à la forte baisse de fréquentation dans les magasins, et aux tensions logistiques persistantes. La société a ainsi finalisé une émission d'obligations convertibles en actions de 500.000 euros et bénéficié d'un apport en compte courant du PDG Mathieu Lion à hauteur de 300.000 euros. Ce dernier sera destiné à être converti en actions lors d'une augmentation de capital à venir.

Mastrad indique en outre avoir été en mesure d'approvisionner les composants nécessaires à la livraison de sa gamme de produits connectés. La société mise ainsi sur une forte croissance de son chiffre d'affaires pour ces produits sur l'exercice en cours avec "des marges quasi préservées". "Nous poursuivons plus que jamais nos investissements afin de conserver notre avance dans le secteur très porteur de la cuisine connectée. Nous pouvons désormais être approvisionnés en composants et anticipons une forte croissance pérenne et contributive de cette activité", ajoute Mathieu Lion, PDG de Mastrad.

Les investisseurs n'apprécient guère les chiffres annoncés par Mastrad vendredi soir après Bourse. Le titre du spécialiste des ustensiles de cuisine perd plus de 13% à 0,127 euro vers 11h30, ce qui porte à plus de 70% son retard depuis le début de l'année. Le dossier avait été l'une des stars du confinement, les consommateurs ayant retrouvé le goût pour la cuisine maison. Fin 2021, l'action avait même culminé autour de 0,80 euro, après des comptes 2020-2021 marqués par un retour (symbolique) aux bénéfices mettant un terme à une série noire de huit exercices déficitaires.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse