Maroc telecom : Des résultats 'résilients malgré le contexte'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Maroc Telecom a présenté aujourd'hui ses résultats trimestriels, des résultats que l'opérateur juge ' résilients malgré le contexte difficile '.



Le chiffre d'affaires trimestriel atteint 9,17 milliards de dirhams (MAD) au 3e trimestre, contre 9,46 milliards un an plus tôt, soit une baisse de 3,5% à base comparable. Sur les neuf premiers mois de l'année, le CA se chiffre à 27,5 milliards de MAD, en recul de 1,2% par rapport à la même période un an plus tôt.



Au 3e trimestre, Maroc Telecom enregistre un EBITDA ajusté à 4,75 milliards de MAD, soit un recul de 5% par rapport au T3 2019. Le résultat net part du groupe atteint 1,52 milliard de MAD, en recul de 6,3%.



' En raison d'une gestion efficace des investissements, adaptée au contexte de la crise actuelle, les Capex (hors fréquences et licences) ressortent en baisse de 38,5% à fin septembre 2020 ', indique par ailleurs le groupe.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.