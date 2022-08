Manitou bf : Le groupe Manitou met la main sur le savoir-faire d'ATN Platforms dans les nacelles élévatrices

(BFM Bourse) - Le leader mondial des matériels de manutention tout-terrain ajoute une corde à son arc avec le rachat de la propriété intellectuelle d'ATN Platforms, une entreprise spécialisée dans la conception et l'assemblage de nacelles élévatrices.

Manitou s'inscrit en légère baisse malgré l'annonce du rachat de la propriété intellectuelle de la société ATN Platforms, spécialisée dans la conception et l'assemblage de nacelles élévatrices.

Le groupe qui fabrique et commercialise des équipements variés (chariots élévateurs, chargeuses, tractopelles, nacelles élévatrices de personnes, chariots embarqués, etc.) a racheté dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire devant le tribunal de Commerce d'Agen, l'ensemble de la propriété intellectuelle de l'entreprise française ATN Platforms. Cette dernière est spécialisée dans la conception de nacelles élévatrices, notamment de nacelles verticales. Malgré son rachat par la société Fassi en 2020, ATN Plateforms n'a pas pu redresser la barre, subissant de plein fouet la crise du Covid et les conséquences du conflit ukrainien.

Un levier de croissance pour Manitou

L'acquisition d'ATN Platforms permet à Manitou d'étendre sa gamme de produits existante et d’accélérer son développement sur un marché particulièrement dynamique. Le groupe a été également sensible à l’expérience acquise par ATN Platforms sur cette niche, un point fort qui a conforté Manitou dans sa prise de décision de racheter cette société.

“Cette opportunité constitue pour Manitou Group un levier de croissance. Nos deux sites de production de nacelles situés à Candé (Maine-et-Loire) assembleront les modèles de nacelles élévatrices verticales, issues du savoir-faire de ATN Platforms, et ce afin d’offrir à nos clients un choix toujours plus vaste de solutions d’élévations de personnes”, explique Michel Denis, Directeur général de Manitou.

Pour accompagner cette acquisition, Manitou Group s'enrichit de l'expertise de près d'une dizaine de collaborateurs de la société ATN Platforms, qui resteront basés à Tonneins, site historique de la société basée dans le Lot-et-Garonne.

Objectifs 2022 confirmés

A l'occasion de son point d'étape semestriel, Manitou avait confirmé ses objectifs 2022 après des résultats contrastés sur les six premiers mois de l'année en cours. Sur le semestre écoulé, le résultat opérationnel courant représente 4,3 % du chiffre d’affaires, en fort retrait par rapport à la profitabilité de juin 2021 dont le "niveau était le point record depuis 2008". Le résultat net s'est contracté à 29,3 millions d'euros contre 64,2 millions d’euros au premier semestre de l'exercice précédent. Le groupe clôture toutefois le semestre avec une croissance de 9% de son chiffre d’affaires par rapport à juin 2021, "grâce à une forte accélération de sa production et de ses livraisons sur le second trimestre".

Dans ce contexte, Manitou confirme son anticipation de croissance du chiffre d'affaires pour l'année 2022 de plus de 20% par rapport à 2021. Le groupe compte notamment sur la profondeur de son carnet de commandes, de 3 milliards d'euros à fin 2021.

Il maintient également la suspension de ses prévisions de marge opérationnelle. En avril dernier, Manitou avait été contraint d'abandonner ses perspectives pour cet indicateur en l'absence de visibilité sur les conséquences du conflit ukrainien. "Les impacts du conflit en Ukraine sur les prix des composants, de l'acier et de l'énergie sont trop volatils pour que le groupe soit en mesure de confirmer son anticipation de marge opérationnelle courante pour l'exercice", avait alors prévenu la direction.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse