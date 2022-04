Manitou bf : Les retombées du conflit ukrainien poussent Manitou à abandonner un de ses objectifs pour 2022

(BFM Bourse) - Le leader mondial des matériels de manutention tout-terrain plonge en Bourse après avoir abandonné son objectif de marge opérationnelle pour 2022. L'absence de visibilité sur les conséquences du conflit ukrainien s'est immiscée dans les anticipations annuelles de Manitou.

Les publications se suivent mais ne se ressemblent pas. Le mois dernier, Manitou avait fait état d'un doublement de son résultat net en 2021. Le groupe s'était alors félicité de sa "formidable dynamique commerciale, avec des prises de commandes jamais égalées et un carnet record de trois milliards d'euros fin 2021." Aujourd'hui, la teneur de la copie rendue par Manitou incite à la prudence. Le cours de Bourse accuse un repli de plus de 11% à 20,88 euros mercredi vers 10h15, ramenant le titre à son plus bas niveau depuis le début de l'année.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Entre temps, la situation géopolitique s'est dégradée avec le conflit en Ukraine. Même si le groupe anticipe pour 2022 un chiffre d'affaires en progression de plus de 20%, il suspend néanmoins ses prévisions de marge opérationnelle en l'absence de visibilité sur les conséquences du conflit ukrainien. En mars dernier, le groupe qui fabrique et commercialise des équipements variés (chariots élévateurs, chargeuses, tractopelles, nacelles élévatrices de personnes, chariots embarqués etc.) anticipait un taux de résultat opérationnel courant stable par rapport à l'année précédente.

Un début de trimestre pénalisé par des difficultés d'approvisionnement en composants

Sur le premier trimestre, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros, en retrait de 4% par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent. En données comparables, le recul est de 6%. Cette contre-performance est la "conséquence directe de la vague de la crise sanitaire du début d'année et des difficultés d'approvisionnement en composants qui ont ralenti les livraisons de produits finis," avertit Manitou dans son communiqué du jour.

Par division, la situation est contrastée. Avec un chiffre d'affaires trimestriel de 355 millions d'euros, la division Produits enregistre une baisse de 9% (-10% à taux de change et périmètre constants) par rapport au premier trimestre 2021. Le début de l'exercice de cette activité a été impacté par les "tensions de supply chain et la crise sanitaire."

La division Services et Solutions "moins pénalisée par ces tensions" enregistre une croissance de son chiffre d'affaires de 15 % par rapport à la même période de 2021. Manitou explique ce dynamisme de ce pôle par une "demande très soutenue de ses marchés", lui "permettant d'atteindre un niveau historique d'activité".

"D'un point de vue commercial, les prises de commandes du trimestre restent dynamiques sur la quasi-totalité des géographies et des secteurs d'activité", ajoute le groupe.

À ce jour, Manitou confirme sa anticipation de croissance du chiffre d'affaires pour l'année 2022 de plus de 20% par rapport à 2021. Le groupe compte notamment sur la profondeur de son carnet de commandes, de 3 milliards d'euros à fin 2021. En revanche, "les impacts du conflit en Ukraine sur les prix des composants, de l'acier et de l'énergie sont trop volatils pour que le groupe soit en mesure de confirmer son anticipation de marge opérationnelle courante pour l'exercice", prévient sans ambages la direction.

Sabrina Sadgui

©2022 BFM Bourse