Maisons du monde : Retour aux bénéfices au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Maisons du Monde publie un résultat net de 20,5 millions d'euros au titre du premier semestre 2021, contre une perte symétrique de 20,4 millions un an auparavant, et une marge d'EBIT à un plus haut historique pour cette période de l'année à 7,9%.



Le distributeur d'ameublement affiche une croissance de 36% de ses ventes à 663 millions d'euros (+35% à périmètre comparable) : les ventes en magasin ont repris leur forte croissance après la réouverture mi-mai, tandis que l'activité en ligne est restée dynamique.



Maisons du Monde confirme ses perspectives pour l'année 2021 d'une croissance des ventes élevée à un chiffre, et d'une amélioration du taux de marge d'EBIT avec une augmentation allant jusqu'à 50 points de base, et d'un cash-flow libre supérieur à son niveau de 2020.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel