Maisons du monde : Résultats et rachats d'actions salués

(CercleFinance.com) - Maisons du Monde grimpe de près de 7% ce jeudi à la Bourse de Paris suite à une performance en ligne avec les objectifs au premier semestre et le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions.



L'enseigne de magasins d'ameublement et de décoration a annoncé ce matin une baisse de 4,8% de son chiffre d'affaires au premier semestre, à 603,9 millions d'euros.



Son EBITDA a lui reculé de 20,6% à 99,4 millions d'euros, soit une marge de 16,5%, tandis que le bénéfice net des activités poursuivies s'est élevé à huit millions d'euros, soit une baisse de 51 % d'une année sur l'autre.



Dans son communiqué, le distributeur rappelle que sa performance financière de 2021 avait été 'atypique', du fait de la pandémie, qui avait entrainé une marge brute exceptionnellement élevée.



En dépit de la situation actuelle, le groupe a annoncé avoir l'intention de racheter jusqu'à 10% de ses actions en circulation au prix du marché, sur une période de plusieurs mois.



Maison du Monde a également dévoilé de nouvelles initiatives, notamment des programmes d'efficacité en matière d'approvisionnement et de logistique, afin de générer des économies supplémentaires et contenir ses coûts face à la hausse de l'inflation.



A 11h50, le titre de l'enseigne grimpait de 6,9%, signant la deuxième plus forte hausse de l'indice SBF 120 derrière Ipsen.



