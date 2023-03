Maisons du monde : Résultats annuels en ligne, le titre chute

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Maisons du Monde décroche ce jeudi à la Bourse de Paris suite à la publication de résultats annuels en ligne avec ses objectifs qui peinent à convaincre les investisseurs.



Vers 12h00, le titre de l'enseigne de magasins d'ameublement et de décoration chute de plus de 8%, dans un marché parisien en repli de 0,3%.



Dans un communiqué publié dans la matinée, le groupe nantais dit avoir enregistré des ventes en baisse de 5,1% à 1,24 milliard d'euros l'an dernier, conformément à sa prévision d'une activité en décroissance 'à un chiffre en milieu de fourchette'.



Sa marge d'EBIT de 5,5% et son cash-flow libre de 32 millions d'euros s'inscrivent également en ligne avec ses objectifs annuels, à savoir une marge de 5% ou au-dessus et un flux de trésorerie entre 10 et 30 millions.



Maisons du Monde - qui dit avoir l'intention de préciser ses objectifs pour 2023 au mois de mai - a précisé que ses perspectives à moyen terme 2025 restaient pour l'instant suspendues 'à une meilleure visibilité'.



Dans l'immédiat, le distributeur dit vouloir renforcer son modèle de croissance équilibré et améliorer l'exploitation de ses magasins en vue de retrouver un niveau 'supérieur' de rentabilité et de cash-flow.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.