Maisons du monde : Relèvement des objectifs annuels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité, Maisons du Monde indique relever ses objectifs 2021, visant désormais des ventes en hausse de deux chiffres 'low teens', une marge d'EBIT entre 9 et 9,5%, ainsi qu'un cash-flow libre substantiellement supérieur à son niveau de 2020.



Les ventes du distributeur d'ameublement ont augmenté de 21% sur les neuf premiers mois de 2021, à 980 millions d'euros (+20% à périmètre comparable), mais sont restées quasi-stables (-1%) au troisième trimestre, à 317 millions (-3% à périmètre comparable).



Maisons du Monde ajoute avoir conclu un accord pour réduire sa participation dans sa joint-venture américaine Modani, de 70 à 15%, et lancer ce jour un programme de rachat d'actions 'ESG Impact' de 50 millions d'euros.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel