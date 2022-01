Maisons du monde : Progression de 15% des ventes en 2021

(CercleFinance.com) - Maisons du Monde affiche des ventes de l'exercice 2021 de près de 1,31 milliard d'euros, soit une progression de 15,1% par rapport à l'année précédente (+13,4% à périmètre comparable), dépassant ainsi son objectif qu'il avait revu en hausse en octobre dernier.



'Avec une base de clients actifs atteignant 7,5 millions fin 2021, le nombre de nouveaux clients a augmenté de 30 % sur l'année, témoignant d'un solide attachement à la marque', souligne le distributeur spécialisé dans la décoration et l'ameublement.



Par ailleurs, consécutivement à la démission de Peter Child, le conseil d'administration de Maisons du Monde a coopté Victor Herrero en qualité d'administrateur indépendant, et ce jusqu'à l'issue de l'AG qui sera appelée à statuer sur les comptes 2022.



