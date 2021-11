Maisons du monde : Près de 10% du capital change de mains

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - La société EP Equity Investment a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 29 octobre 2021 -de concert et indirectement, par l'intermédiaire de Majorelle Investments- les seuils de 10% et 5% du capital et des droits de vote de la société Maisons du Monde et ne plus détenir aucune action de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte de la cession, le 29 octobre 2021, par la société EP Equity Investment de la totalité de sa participation dans la société Majorelle Investments au profit de la société Casa Holdings.



Par conséquent, le concert composé de Gabriel Naouri, de la société MiCasa et de la société Casa Holdings a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 29 octobre 2021, les seuils de 5% et 10% du capital et des droits de vote de la société Maisons du Monde et détenir indirectement, par l'intermédiaire de Majorelle Investments, 10,003% du capital et des droits de vote de cette société



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.