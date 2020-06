Maisons du monde : Obtention d'un PGE pour 150 millions

(CercleFinance.com) - Maisons du Monde indique avoir renforcé sa structure financière avec l'obtention d'un Prêt Garanti par l'Etat de 150 millions d'euros, prêt d'une maturité d'un an et agrémenté d'une option d'extension pouvant aller jusqu'à cinq ans additionnels (juin 2026).



Le fournisseur d'articles pour la maison rappelle avoir terminé le premier trimestre 2020 avec une situation de liquidité de 222 millions d'euros, grâce notamment au tirage de deux lignes de crédit renouvelables pour 150 millions.



Il a par ailleurs négocié avec succès la suspension de son covenant financier pour les deux périodes de test restantes (juin 2020 et décembre 2020) de sa facilité de crédit senior de 200 millions d'euros, qui arrive à échéance au deuxième trimestre 2021.



