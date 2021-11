Maisons du monde : Objectifs à horizon 2025

(CercleFinance.com) - Maisons du Monde indique viser des ventes entre 1,8 et 1,9 milliard d'euros en 2025, grâce à un taux de croissance élevé à un chiffre de ses ventes entre 2022 et 2025, soutenu notamment par l'essor de l'activité en ligne (ventes directes et marketplace).



Le groupe de distribution d'ameublement prévoit une rentabilité approchant les 200 millions d'euros en marge d'EBIT en 2025, soit une marge d'EBIT d'environ 11%, et entend générer environs 350 millions d'euros de free cash-flow cumulé sur la période 2022-25.



Estimant qu'il aura, à moyen terme, l'assise financière suffisante pour explorer de nouvelles sources de croissance, au gré des opportunités, sa distribution aux actionnaires demeurera, sur toute la durée du plan, à un niveau élevé, compris entre 30 et 40%.



