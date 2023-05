Maisons du monde : Nouvelle présidente du conseil

(CercleFinance.com) - Maisons du Monde annonce que son conseil d'administration a décidé de coopter Françoise Gri comme administratrice indépendante, pour succéder à Thierry Falque-Pierrotin à la présidence du conseil, suite à la démission de ce dernier.



La chaine d'ameublement proposera aux actionnaires de ratifier cette cooptation lors de l'AG du 29 juin prochain, et de renouveler le mandat de Françoise Gri jusqu'à l'AG appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2026.



Par ailleurs, le conseil a proposé la nomination comme membres du directeur général François-Melchior de Polignac, ainsi que de Sylvie Colin et Anouck Duranteau-Loeper comme représentantes permanentes de Teleios Capital Partners et de Majorelle Investments.



