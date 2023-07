Maisons du monde : Nouveau directeur exécutif exploitation

(CercleFinance.com) - Maisons du Monde annonce la nomination de Christophe Lapotre en tant que Directeur Exécutif Exploitation du groupe.



Il sera chargé du développement des ventes et de la performance des 352 magasins du groupe répartis dans 9 pays d'Europe.



Christophe Lapotre succède à Yohann Catherine et assure, depuis le 1er juillet 2023, le respect, le déploiement et le rayonnement du concept marchand de Maisons du Monde en France et à l'international.



Après un passage chezKiabi comme Directeur de Magasin, Christophe Lapotre a connu une carrière internationale comme Directeur de la filiale Celio en Espagne d'abord, puis comme Directeur Retail Europe, toujours chez Celio.



