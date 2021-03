Maisons du monde : Légère perte nette en 2020

(CercleFinance.com) - Maisons du Monde publie un résultat net de -16,1 millions d'euros pour l'année 2020, ainsi qu'un taux de marge d'EBIT en retrait de 2,4 points à 7,3% pour des ventes en diminution de 3,5% (-6,6% à périmètre comparable) à 1,18 milliard d'euros.



Le groupe de distribution d'ameublement et de décoration prévoit un remboursement du PGE de 150 millions d'euros au deuxième trimestre 2021, ainsi qu'une reprise des versements de dividende avec une proposition de 0,30 euro par action.



Dans les conditions sanitaires actuelles, il vise pour 2021 une croissance des ventes élevée à un chiffre, une amélioration du taux de marge d'EBIT allant jusqu'à 50 points de base, et un cash-flow libre supérieur à son niveau de 2020 (54 millions d'euros).



