Maisons du monde : Lance sa 'marketplace' en France

(CercleFinance.com) - Maisons du Monde fait évoluer son site web en une 'marketplace' afin d'étoffer son offre et d'accroître sa notoriété.



Le site de Maisons du Monde va désormais s'ouvrir à des marques sélectionnées et correspondant à son ADN, aussi bien en matière de style que de qualité, de responsabilité ou de prix.



Cette 'marketplace' de Maisons du Monde accueille 200 marques et 25 000 références supplémentaires.



La création de cette 'marketplace' est au coeur du projet stratégique de l'enseigne qui réalise déjà 50% de ses ventes grâce au digital avec un site recevant 10 millions de visiteurs uniques chaque mois.



