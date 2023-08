Maisons du monde : Départ du DAF du groupe

(CercleFinance.com) - Maisons du Monde annonce le départ de Régis Massuyeau, Directeur Administratif et Financier (DAF) du Groupe et son remplacement par interim par Gilles Lemaire, Directeur du Contrôle de Gestion Groupe.



Régis Massuyeau a décidé de se tourner vers un nouveau projet professionnel à partir de septembre 2023. Le Groupe le remercie de son engagement sans faille.



Le processus de sélection d'un nouveau Directeur Administratif et Financier est en cours et sa nomination fera l'objet d'un communiqué ultérieur.



Afin d'assurer la transition, François-Melchior de Polignac, Directeur Général de Maisons du Monde a désigné Gilles Lemaire, Directeur du Contrôle de Gestion Groupe, fort de son expérience financière de près de 20 ans au sein de grands groupes internationaux et de sa connaissance approfondie de Maisons du Monde.



