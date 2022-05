Maisons du monde : Berenberg abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Berenberg a abaissé lundi son objectif de cours sur le titre Maisons du Monde, qu'il ramène de 26 à 21 euros, prenant acte de l'environnement dégradé et de la faible visibilité dans lesquels évolue l'enseigne de magasins d'ameublement et de décoration.



L'intermédiaire allemand, qui maintient sa recommandation d'achat sur la valeur, rappelle que Maisons du Monde a attribué son récent avertissement sur résultats à la détérioration de son marché et aux tensions qui pénalisent ses approvisionnements.



'Si ces soucis ne constituent pas une véritable surprise, l'ampleur de la révision à la baisse de ses objectifs et le 'timing' de l'annonce expliquent la réaction particulièrement négative autour du titre', souligne le courtier.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

