Maisons du monde : Baisse de 13,1% du CA au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Maisons du Monde a réalisé des ventes totales de 243,7 millions d'euros au 1er trimestre 2020, en baisse de 13,1% par rapport à l'année précédente à taux de change courants en incluant Modani (11,3 millions d'euros, +26,8% par rapport à l'année précédente) et en baisse de 18,8% à périmètre comparable.



' Nous estimons que le confinement lié au Covid-19 a effacé de l'ordre de 40 millions d'euros de ventes au premier trimestre ' indique le groupe.



La trésorerie (222 millions d'euros) et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 229 millions d'euros au 31 mars 2020, contre 95 millions d'euros au 31 décembre 2019.



' Nous attendons un EBITDA (IFRS 16) du premier semestre 2020 positif, même si en baisse importante par rapport à la même période l'an dernier, avec une contraction plus forte que celle des ventes ' rajoute la direction.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur MAISONS DU MONDE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok