Maisons du monde : Baisse de 12% des ventes trimestrielles

(CercleFinance.com) - Maisons du Monde annonce des ventes au titre du premier trimestre 2023 de 273,7 millions d'euros, en baisse de 12,5%, en raison d'une base de comparaison élevée, ainsi que d'un contexte macroéconomique et d'inflation pesant sur le pouvoir d'achat des ménages.



'Cela s'est traduit par une baisse du trafic, tant en magasin qu'en ligne, et un taux de conversion en baisse par rapport à la même période en 2022', précise le distributeur d'articles de décoration et de mobilier.



Il anticipe pour 2023 une baisse des ventes 'low-to-mid-single digit' (le bas ou le milieu de la plage à un chiffre), avec une amélioration au second semestre par rapport au premier, ainsi qu'un EBIT entre 65 et 75 millions d'euros, et un cash-flow libre entre 40 et 50 millions.



