Maisons du monde : Assemblée générale à huis clos

(CercleFinance.com) - Maisons du Monde annonce que l'assemblée générale mixte (ordinaire annuelle et extraordinaire) de ses actionnaires se tiendra à huis clos (hors la présence physique des actionnaires) le vendredi 12 juin 2020 à 15 heures.



Dans ce contexte exceptionnel, les actionnaires devront voter avant la tenue de l'assemblée à distance, par correspondance ou en donnant un mandat de vote au président. Ils conservent également la possibilité de se faire représenter par un tiers.



Compte-tenu de possibles perturbations, il est fortement recommandé d'envoyer son formulaire de vote par correspondance le plus tôt possible. Les actionnaires pourront suivre la retransmission intégrale de l'assemblée en différé sur le site de la société.



