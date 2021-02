Maisons du monde : Morgan Stanley dépasse les 5% du capital

(CercleFinance.com) - La société Morgan Stanley a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 25 janvier 2021, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Maison du monde et détenir indirectement 2 690 520 actions Maison du monde représentant autant de droits de vote, soit 5,95% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre d'actions Maison du monde

détenues par assimilation, au résultat de laquelle l'exemption de trading ne s'applique plus pour le déclarant.



