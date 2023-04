Maisons du monde : La Bourse salue la décision de Maisons du Monde de casser ses prix pour relancer ses ventes

(BFM Bourse) - Après la grande distribution, l'enseigne d’ameublement lance son dispositif anti-inflation et annonce des baisses de prix pour 140 de ses produits. Maisons du Monde espère relancer ses ventes, alors que ses résultats 2022 se sont fortement dégradés.

L'inflation pèse grandement dans le pouvoir d'achat des ménages. Dans ce contexte, les entreprises ont proposé tour à tour leurs dispositifs en vue d'alléger le montant du ticket de caisse de leurs clients. Les enseignes de grande distribution ont par exemple dégainé leurs paniers anti-inflation, dans le cadre de l'opération "trimestre anti-inflation" lancée par le gouvernement.

Maisons du Monde apporte lui aussi sa réponse aux préoccupations des Français quant à l’érosion de leur pouvoir d'achat. Le spécialiste des meubles et de la décoration d'intérieur annonce de nouvelles réductions de 8% en moyenne sur 140 références supplémentaires.

La société explique dans son communiqué avoir ciblé ses ristournes sur "les objets les plus onéreux pour l'aménagement de la maison". "Ainsi, parmi les 140 références sélectionnées, le client pourra trouver des canapés, des assises telles des chaises, fauteuils ou chauffeuses, mais encore des tables à diner ainsi que des buffets et vaisseliers". L'enseigne avait lancé une opération similaire à l'automne dernier avec une première baisse de prix sur 60 produits. En tout, ce sont "plus de 200 de références" qui ont fait l'objet de baisses de prix, rappelle l'enseigne.

"Nous avons volontairement fait le choix de repositionner les prix sur du mobilier, car les meubles nécessitent pour les consommateurs des investissements conséquents par rapport à d’autres pièces décoratives ou d’aménagement" ajoute François-Melchior de Polignac, Directeur général de Maisons du Monde.

Des résultats dégradés en 2022

Par ailleurs, Maisons du Monde a mis en place une solution de paiement fractionné sans frais en France. Avec ces nombreux dispositifs, la société compte faire revenir ses clients dans ses magasins. Pénalisés par un pouvoir d'achat des ménages en berne, les résultats de Maisons du Monde ont bien souffert en 2022. L'enseigne française d'ameublement et décoration intérieure a accusé une baisse de ses ventes de 5% et a vu son bénéfice net être divisé par plus de deux au titre de 2022.

Et pour les trois premiers mois de 2023, la tendance n'est pas appelée à s'inverser. En guise de perspectives, Maisons du Monde indiquait que le premier trimestre sera "le point bas de l'année, avec une baisse des ventes à deux chiffres". "La base de comparaison deviendra plus favorable à compter de mai", date à laquelle Maisons du Monde précisera ses objectifs.

Le secteur de l'ameublement n'est toutefois pas entièrement sinistré. On peut évoluer dans un secteur identique mais le positionnement peut faire toute la différence. C'est le cas de Roche Bobois qui a réalisé une fin d'année 2022 de qualité, sauvé par une clientèle beaucoup moins sensible aux prix. En France, elle a déboursé en moyenne à 3.427 euros hors taxes au premier semestre 2022. Ce panier moyen culmine à plus de 8.000 euros toujours hors taxes aux Etats-Unis/Canada au 30 juin dernier. Le spécialiste de l'ameublement est confiant dans sa future marche des affaires et anticipe de son côté une nouvelle croissance de son chiffre d’affaires au 1er semestre 2023.

A la Bourse de Paris, Maisons du Monde progresse de 2,67% à 9,79 euros. Depuis le début de l'année, le titre a perdu plus de 16% de sa valeur, un retard qui se creuse à près de 73% si on remonte à ses plus hauts historiques du printemps 2018.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse