Maisons du monde : Après un plongeon spectaculaire, Maisons du Monde se reprend en Bourse

(BFM Bourse) - L'enseigne française d'ameublement accélère en Bourse, profitant de rachats à bon compte mercredi dans le sillage du rebond des marchés. Le titre, en perte de vitesse depuis l'avertissement sur résultats émis fin mai, tente de se relancer au lendemain d'un plancher de deux ans.

Maisons du Monde profite du rebond des marchés pour tenter de combler son retard accumulé depuis son avertissement sur résultats émis le 27 mai dernier. Le titre gagne 11,18% à 10,54 euros vers 16h30 et rebondit sur ses plus bas de deux ans à 9,31 euros, après avoir perdu plus de 45% depuis fin mai. Les investisseurs avaient en effet peu goûté à la douloureuse révision à la baisse des objectifs de l'enseigne française d'ameublement non seulement pour l'exercice en cours mais potentiellement jusqu'en 2025.

La hausse des prix commence en effet à peser sur la consommation des ménages et les résultats des enseignes concernées. Aux Etats-Unis, le distributeur américain Target et même le leader mondial Walmart avaient laissé entendre, le mois dernier, que leurs profits sont exposés à l'effet ciseaux d'une hausse des coûts et d'un ralentissement de la demande. Maisons du Monde a dû se résoudre à établir le même constat. "Il est admis que l’inflation en Europe restera à des niveaux élevés jusqu’à la fin de l’année, ce qui pèsera sur le niveau de confiance des consommateurs et sur la demande dans le secteur de l’ameublement et de la décoration", pointe Maisons du Monde.

Alors que la chaîne réputée dans le secteur pour sa faculté à lancer de nouvelles tendances, en s'inspirant de différents univers dont historiquement le thème de l'Asie, anticipait une hausse des ventes cette année, Maisons du Monde table maintenant sur une baisse moyenne à un chiffre ("mid-single digit negative" soit autour de -5%). La marge d'Ebit, attendue cette année autour de 9% après le taux record de 9,5% atteint en 2021, pourrait en fait tomber aussi bas que 5% et le montant des flux de trésorerie disponible pourrait demeurer compris entre 10 et 30 millions d'euros, au lieu d'une fourchette de 65 à 75 millions espérée jusqu'ici.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse