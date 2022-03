Lvmh : Financière Agache franchit les 5% de capital

(CercleFinance.com) - La société anonyme Financière Agache a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 16 mars 2022, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société LVMH, et détenir individuellement 5,53% du capital et 5,44% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte de l'apport par la société Agache de 9 255 405 actions LVMH au profit de la société Financière Agache.



À cette occasion, le groupe familial Arnault n'a franchi aucun seuil et détient, au 16 mars 2022, 47,87% du capital et 63,41% des droits de vote de cette société.



