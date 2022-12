Lucibel : Le repositionnement stratégique est acté

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Lucibel s'inscrit en baisse lundi à la Bourse de Paris, l'annonce du repositionnement stratégique de l'entreprise en direction du luxe et de la cosmétique ne suffisant pas à lever les interrogations des investisseurs.



Le groupe a annoncé lundi avoir restructuré son activité positionnée sur l'éclairage de bureaux en bouclant une réduction d'effectifs portant sur une vingtaine de personnes, censée permettre une économie de 1,3 million d'euros en année pleine.



L'effectif de la société doit ainsi passer de 50 personnes en équivalent temps plein au 30 juin 2022 à 29 personnes à la mi-janvier 2023.



Sa filiale professionnelle restant confrontée à une situation compliquée du fait des pressions s'exerçant sur l'immobilier de bureaux avec la crise sanitaire, Lucibel a réaffirmé lundi sa volonté de mettre l'accent sur les segments de marché à plus forte valeur ajoutée, à savoir la muséographie et le luxe.



Sa filiale 'Procédés Hallier' conçoit et fabrique des luminaires permettant de mettre en valeur les oeuvres d'art dans les musée, tandis que sa marque Lucibelle Paris commercialise un masque de beauté.



Lucibel prévoit ainsi de réaliser en 2023 une très large majorité de son chiffre d'affaires dans les domaines de la muséographie et du luxe, ce qui devrait permettre une nouvelle amélioration du taux de marge brute moyen.



Cependant, la commande d'un montant d'un million d'euros reçue de la part de Dior sera finalement livrée début janvier 2023 et non en décembre 2022, comme initialement envisagé.



Par conséquent, le chiffre d'affaires du groupe sur l'exercice 2022 devrait être en retrait d'environ 12% par rapport à celui de l'exercice 2021.



Suite à ces annonces, l'action Lucibel perdait 1,1% après avoir gagné 3,3% en fin de matinée, alors que le marché parisien avançait de 0,5%.



