Lucibel : Le démarrage du masque de beauté est salué

(CercleFinance.com) - Le titre Lucibel grimpe de plus de 8% en Bourse ce vendredi suite à l'annonce de la mise sur le marché de la gamme professionnelle de son masque de beauté OVE.



Ce produit, destiné aux professionnels de la beauté et du bien-être, s'appuie sur un processus de photobiomodulation, qui consiste à apporter de l'énergie aux cellules par lumière LED afin de stimuler de façon naturelle la production de collagène et d'acide hyaluronique.



Dessinée par Olivier Lapidus, la gamme se décline en deux modèles, OVE II pour les positions assises et les espaces restreints (9250 euros) et OVE III pour une expérience en position allongée (13.450 euros).



Dans un communiqué, Lucibel souligne que les pré-commandes déjà reçues confirment que ces deux dispositifs correspondent aux attentes des spas et des instituts de beauté, 'sensibles tant à leur élégance qu'à leurs performances, et désireux d'offrir une expérience luxe inédite à leurs clients'.



Une centaine de masques de beauté OVE en version professionnelle a déjà été livrée par Lucibel à Dior en janvier 2023. Ils sont aujourd'hui en cours d'installation dans ses spas dans une vingtaine de pays.



Dans le cadre de l'accord de partenariat avec DIOR, des masques de beauté 'BtoC' à destination de clients particuliers seront également commercialisés dans ces spas.



