Lucibel : Accord de partenariat avec Studio ForeverYoung

(CercleFinance.com) - Lucibel.le Paris, la filiale cosmétique du groupe Lucibel, a annoncé mardi la signature d'un accord de partenariat avec Studio ForeverYoung, une nouvelle enseigne de centres de beauté.



Studio ForeverYoung, qui a ouvert au début du mois son premier centre dans le quartier du Marais à Paris, a fait l'acquisition de quatre masques de beauté professionnels OVE III à Lucibel.le Paris.



L'enseigne, qui vise la création de 50 centres en France d'ici fin 2024, propose à ses clients une offre de photobiomodulation par lumière rouge à travers un système d'abonnement ou de séances à l'unité, dans un environnement haut de gamme et design.



La photobiomodulation, une activité sur laquelle le groupe Lucibel cherche à se développer, consiste à apporter de l'énergie aux cellules via une lumière LED rouge permettant de stimuler de façon naturelle la production de collagène et d'acide hyaluronique.



Cette stimulation permet d'embellir la peau, notamment en réduisant la profondeur des rides et la sécrétion de sébum, en augmentant la densité du derme et en homogénéisant le teint du visage.



