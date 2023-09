Lisi : 'un bon profil pour 2024' selon Oddo BHF

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 30 euros sur Lisi, voyant dans le fabricant de fixations et de composants d'assemblage 'un bon profil pour 2024', après de récents échanges avec le management.



Le bureau d'études retient de ces échanges que Lisi devrait pleinement bénéficier des hausses de prix de vente en cours de négociation, une tendance qui selon lui 'devrait favorablement impacter la dynamique de croissance bénéficiaire 2024'.



Sur la base d'un redressement des marges en 2024, Oddo BHF estime que la valorisation de Lisi ressort en ligne avec ses références historiques, mais avec une décote par rapport à ses comparables alors qu'il retient un TMVA de l'EBIT de +13,6% sur la période 2022/25.



